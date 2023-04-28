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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz'da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 23:26

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz'da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı 2023 var mı, olacak mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında memur ve emekliyle birlikte asgari ücrete de zam yapılmıştı. Ocak ayında net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan ücret için "net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramakta. Milyonlarca işçi ve işveren için beklenen açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2023? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zam var mı, ara zam gelecek mi soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra Temmuz'da asgari ücrete zam var mı sorusu daha da aratılır hale geldi. Ocak ayında net asgari ücret 8500 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılırken, Bakan Vedat Bilgin'den gelecek açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.6 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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