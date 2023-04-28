ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM GELİŞMELERİ: Temmuz’da Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı 2023 var mı, olacak mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında memur ve emekliyle birlikte asgari ücrete de zam yapılmıştı. Ocak ayında net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan ücret için "net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramakta. Milyonlarca işçi ve işveren için beklenen açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2023? İşte detaylar