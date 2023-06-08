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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:47

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayına doğru en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücret zammı oldu. Konuyla ilgili olarak kısa zaman içerisinde komisyon toplanacak ve çalışmalar sonucunda uygulanacak zam oranına karar verilecek. Bu noktada ise "Temmuz'da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. İşte asgari ücret zam haberleri ve detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım resmen başladı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca işçi ve işverenin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Peki, Temmuz'da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zam oranı son dakika gelişmeleri.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | MAAŞLAR ARTACAK, TOPLUMSAL REFAH KORUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirini artırarak toplumsal refahı korumaya yönelik uygulamaları devreye alacak. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.

MEMUR MAAŞI ZAMMI, ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI

Bakan Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konular asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı bulunuyor. Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

IŞIKHAN KOMİSYON'A BAŞKANLIK EDECEK

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.

Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde Temmuz'un ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ZAMLAR İÇİN YASAL HAZIRLIK

Bakan Işıkhan'ın masasındaki bir diğer önemli başlığı memur ve emekliler için zam hazırlıkları oluşturuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanarak emekli olanlarla birlikte yaklaşık 15.6 milyon emekli enflasyon zammıyla beraber refah payı da alacak.

Temmuz ayı ile birlikte 7500 liranın üzerinde aylık alan emeklilere yapılacak kademeli artış, refah payı, seyyanen artış gibi geliri artıracak düzenlemelerin Meclis'e gelmesi gerekiyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarken Kurban Bayramı'nda artış olup olmayacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

470 BİN MEMURA EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladı. Bakan Işıkhan'ın onayının ardından Meclis gündeminde yer alacak ilk tekliflerden biri de bu olacak. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak.

Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

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