ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | MAAŞLAR ARTACAK, TOPLUMSAL REFAH KORUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirini artırarak toplumsal refahı korumaya yönelik uygulamaları devreye alacak. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.

MEMUR MAAŞI ZAMMI, ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI

Bakan Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konular asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı bulunuyor. Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.