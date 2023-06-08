ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Komisyon karar verecek! 2023 Temmuz’da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayına doğru en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücret zammı oldu. Konuyla ilgili olarak kısa zaman içerisinde komisyon toplanacak ve çalışmalar sonucunda uygulanacak zam oranına karar verilecek. Bu noktada ise "Temmuz'da brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. İşte asgari ücret zam haberleri ve detaylar.