Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ağustos celbi ile vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik yerleri için gözünü gelecek son dakika açıklamasına ve e-Devlet ekranına çevirdi. 2023 Ağustos sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu noktada "Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
|Yükümlü
|Sevk Tarihleri
|Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)
|10 Ağustos 2023
|Er (2'nci Grup)
|07 Eylül 2023
|Er (3'üncü Grup)
|05 Ekim 2023