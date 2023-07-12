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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:37

Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ağustos celbi ile vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik yerleri için gözünü gelecek son dakika açıklamasına ve e-Devlet ekranına çevirdi. 2023 Ağustos sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu noktada "Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ağustos celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda Temmuz ayının sonlarına doğru Askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri yer alıyor. Bu noktada ise "Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSB e-Devlet ekranı ile askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

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Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) 05 Ekim 2023

Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. Daha Önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

Askerlik yerleri e-Devlet MSB sorgulama ekranı: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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