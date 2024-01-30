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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:58

Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB, geçtiğimiz günlerde açıkladığı bedelli sınıflandırma sonuçları ardından er, yedek subay ve yedek astsubayların görev yerlerini açıklıyor. 2024 Şubat ayı askerlik sorgulama e-devlet ekranı üzerinden ve şubelerden başlayacak. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim linki ile işlemler tamamlanacak. 2024 yılına ait celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından paylaşıldı. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama e-devlet üzerinden takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre yükümlülerin kuvvet, sınıf, brani, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birliklerinin açıklanacağı tarihler belli oldu. Vatani görevini yapmak için bekleyen adaylar bilgilere elektronik ortamda ulaşabilecek. Peki; 2024 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 ŞUBAT AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri ardından sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih MSB takvimi ile belli oldu. Sevk tarihleri 8 Şubat, 7 Mart ve 18 Nisan olan erlerin sınıflandırmaları 1 Şubat Perşembe günü açıklanıyor.

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Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

  • 8 Şubat 2024
  • 7 Mart 2024
  • 18 Nisan 2024
  • 16 Mayıs 2024
  • 27 Haziran 2024
Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
  • 25 Temmuz 2024
  • 22 Ağustos 2024
  • 19 Eylül 2024
  • 17 Ekim 2024
  • 14 Kasım 2024
  • 12 Aralık 2024
Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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