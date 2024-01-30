Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama e-devlet üzerinden takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre yükümlülerin kuvvet, sınıf, brani, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birliklerinin açıklanacağı tarihler belli oldu. Vatani görevini yapmak için bekleyen adaylar bilgilere elektronik ortamda ulaşabilecek. Peki; 2024 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?