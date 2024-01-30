Askerlik yerleri sorgulama 2024 e-devlet | MSB Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:58
MSB, geçtiğimiz günlerde açıkladığı bedelli sınıflandırma sonuçları ardından er, yedek subay ve yedek astsubayların görev yerlerini açıklıyor. 2024 Şubat ayı askerlik sorgulama e-devlet ekranı üzerinden ve şubelerden başlayacak. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim linki ile işlemler tamamlanacak. 2024 yılına ait celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından paylaşıldı. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...