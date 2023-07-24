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Haberler Fotohaber Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler
Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:51

Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure günü yaklaştı. Peygamberler tarihi açısından çok önemli olayların yaşandığı bir gün olarak kabul edilen ve İslam dininde büyük önem arz eden tarihe kısa bir vakit kala "2023 Aşure günü ne zaman, hangi gün, yapılacak ibadetler nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü başlamıştı. İşte aşure günü tarihi ve tüm detaylar.

Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlarken bilindiği üzere bu mübarek ayın 10. Günü ise Aşure günü olarak kabul ediliyor. Bu tarihe oldukça kısa süre kala Müslüman alemi "2023 Aşure günü ne zaman, hangi gün, yapılacak ibadetler nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, bu Cuma günü idrak edilecek.

Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Esasen İslam inancına göre özellikle Aşure Günü yapılması zorunlu olan bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak bugüne özgü başta oruç olmak üzere birçok nafile ibadet bulunuyor. İşte Aşûre günü yapılması iyi olan işler:

İşte Aşûre günü yapılması iyi olan işler:

1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî] Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz. (Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir'a] (Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!] Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: (Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûre günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud] Bugün oruç tutmak çok kıymetlidir. Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullah'ın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı, Aşûre günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşûre günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullah'a hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur)buyuruldu. (Şir'a) Aşûre tatlısı pişirmeyi sünnet sanarak pişirmek, bid'at olur, caiz olmaz. Ama sünnet demeden Aşûre veya başka herhangi bir tatlı pişirmekte mahzur yoktur. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hâkim)

Aşure günü 2023 ne zaman hangi gün idrak edilecek? İşte aşure günü tarihi ve yapılacak ibadetler

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur)buyuruldu. (Beyhekî)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [meselaİslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a) Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza'nın şehit edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza'nın şehit edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim] (İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

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