Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:39
ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ATA AÖF vize ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem vize sınavları için giriş belgesi ve giriş yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?