ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

2023-2024 eğitim-öğretim yılı açık ve uzaktan öğretim fakültesi akademik takvimi ile ATA AÖF sınavları 13 Ocak Cumartesi günü ilk oturumu ile gerçekleşecek. Sınav için heyecanlı olan adaylar, sınav soru ve cevaplarını kontrol etmek adına ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanır sorusuna yanıt arıyor. İşte, sınava ilişkin detaylar!