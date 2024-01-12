Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
23:01
ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!
ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşecek. İlk oturumu 13 Ocak sabah 09.30'da başlayacak olan sınavın, ikinci oturumu öğleden sonra saat 14:00'te gerçekleşecek. 14 Ocak Pazar günü ise son oturumu sabah 09.30'da yapılacak. Bu noktada ise cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF cevap anahtarı hakkında detaylar!