Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 23:01

ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşecek. İlk oturumu 13 Ocak sabah 09.30'da başlayacak olan sınavın, ikinci oturumu öğleden sonra saat 14:00'te gerçekleşecek. 14 Ocak Pazar günü ise son oturumu sabah 09.30'da yapılacak. Bu noktada ise cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF cevap anahtarı hakkında detaylar!

ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

2023-2024 eğitim-öğretim yılı açık ve uzaktan öğretim fakültesi akademik takvimi ile ATA AÖF sınavları 13 Ocak Cumartesi günü ilk oturumu ile gerçekleşecek. Sınav için heyecanlı olan adaylar, sınav soru ve cevaplarını kontrol etmek adına ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanır sorusuna yanıt arıyor. İşte, sınava ilişkin detaylar!

ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman belli olacağına ilişkin detaylar sınavın tamamlanmasının ardından üniversiteden gelecek açıklama sonrasında belli olacak.

KONU HAKKINDA DUYURULARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI ne zaman yayımlanır? İşte, yarıyıl sonu sınavına ilişkin detaylar!

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

SON DAKİKA