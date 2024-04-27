Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
07:57
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşiyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak erişme açılacak ve daha sonrasında sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?