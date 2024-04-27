ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınav sonuçları için bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmişti.

"Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor."