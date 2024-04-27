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Haberler Fotohaber ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:57

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşiyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak erişme açılacak ve daha sonrasında sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem sınav takvimi ile birlikte 27-28 Nisan tarihlerinde ara sınavlar gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ PAYLAŞILDI

Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:

Bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları 27-28 Nisan günlerinde düzenlenecek.

Üç oturum halinde olacak sınavın ilki 27 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 27 Nisan 14:00'da, üçüncü oturum da 28 Nisan 14:00'de uygulanacak.

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ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024

27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için cevap anahtarı araştırılıyor.

Toplamda 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavları cevap anahtarı sorgulanmaya başlandı. ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Sınav sorularına ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişim sağlanacak.

ATA AÖF ÖBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınav sonuçları için bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmişti.

"Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor."

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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