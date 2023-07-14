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Haberler Fotohaber Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 12:23

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Atakey Patates Gıda halka arz hakkında araştırmalar başlamış durumda. Borsa yatırımcıları halka arz takvimini sürekli olarak takip ederken, bu ayın halka arzları belli oldu. Yatırımcılar özellikle Atakey halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. #ATKP hisse kodlu halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak belirlendi. Peki, Atakey Patates Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Atakey Patates halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Atakey Patates Gıda halka arz tarihi ve fiyatı hakkında araştırmalar başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü borsada halka arz işlemleri devam etmekte. Bu noktada Atakey Patates Gıda halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı sorusuna yanıt aramakta. İşte konu hakkında bilgiler

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

ATAKEY PATATES GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Atakey Patates Gıda hisse kodu #ATKP olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

KATILIMEVİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Atakey Patates Gıda hisse fiyatı 39,50 TL olarak açıklandı.

Fonun kullanım yeri yüzde 50 kapasite artırımı,

Yüzde 35 finansal borçluluk seviyesini düşürmek,

Yüzde 15 yatırım finansmanı olarak belirlendi.

Halka arz eşit dağıtım olacak. Aracı Kurum olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

ATAKEY PATATES GIDA KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Atakey Patates Gıda halka arzında toplamda 28,224,000 Lot pay dağıtılacak.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

ATAKEY PATATES GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

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