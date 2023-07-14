Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 12:23

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Atakey halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Atakey Patates Gıda halka arz hakkında araştırmalar başlamış durumda. Borsa yatırımcıları halka arz takvimini sürekli olarak takip ederken, bu ayın halka arzları belli oldu. Yatırımcılar özellikle Atakey halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. #ATKP hisse kodlu halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak belirlendi. Peki, Atakey Patates Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Atakey Patates halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar