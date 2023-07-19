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Haberler Fotohaber Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 20:57

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

Atakey Patates paylarının halka arz süreci, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu noktada yatırımcılar, ''Atakey Patates halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı, hisse kodu ve fiyatı nedir?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Şirket halka Bireysele Eşit Dağıtım yöntemiyle arz olacak. Peki, Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir? İşte, Atakey Patates halka arz tarihleri ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

Atakey Patates halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından toplandı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Bu noktada yatırım yapan vatandaşlar, ''Atakey Patates halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı, hisse kodu ve fiyatı nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Atakey Patates borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Atakey Patates halka arz sürecine dair son durum.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

ATAKEY PATATES GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Atakey Patates Gıda hisse kodu #ATKP olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

Atakey Patates Gıda hisse fiyatı 39,50 TL olarak açıklandı.

Fonun kullanım yeri yüzde 50 kapasite artırımı,

Yüzde 35 finansal borçluluk seviyesini düşürmek,

Yüzde 15 yatırım finansmanı olarak belirlendi.

Halka arz eşit dağıtım olacak. Aracı Kurum olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

ATAKEY PATATES GIDA KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Atakey Patates Gıda halka arzında toplamda 28,224,000 Lot pay dağıtılacak.

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

ATAKEY PATATES GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

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