Giriş Tarihi: 19.07.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 20:57

Atakey Patates Gıda halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?

Atakey Patates paylarının halka arz süreci, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu noktada yatırımcılar, ''Atakey Patates halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı, hisse kodu ve fiyatı nedir?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Şirket halka Bireysele Eşit Dağıtım yöntemiyle arz olacak. Peki, Atakey Patates halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir? İşte, Atakey Patates halka arz tarihleri ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.