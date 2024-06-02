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Haberler Fotohaber Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:00

Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

Atasözleri, tarih boyunca nesilden nesile aktarılan öğüt verici sözler olup, tecrübelere bağlı öğretici bir nitelik taşırlar. Türkçe atasözleri sözlüğü, genellikle doğa olaylarından veya insan davranışlarından ilham alarak şekillenmiştir. Bu sözler, veciz ifadelerle hem öğüt verir hem de düşündürür. Türkçe atasözü örnekleri, geniş bir yelpazede A'dan Z'ye birçok önemli konuyu içerir ve bazen tavsiyede bazen de eleştiride bulunmak amacıyla kullanılır. İşte, dilimizdeki en bilinen, en güzel, kısa ve uzun atasözleri ve anlamları.

Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

Atasözleri ve anlamları tüm zamanlarda insanlara önemli bir yol gösterici olmayı başarmış özlü sözlerdir. Söyleyeni belli olmayan bu sözler hem kültürel hem de tarihsel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Atasözleri kimin nerede ne yapması gerektiğine, insanların yaşam şekline, doğa olaylarına ve daha birçok konuya değinen sözlerdir. Türkçe atasözü örnekleri incelendiğinde yaşamın hemen her anında bu sözlere yer verildiğini görmek mümkündür. A'dan Z'ye atasözleri hemen herkese ders niteliğinde nasihatler taşır. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve en güzel atasözü örnekleri ve anlamları sözlüğü sizler için yazımızda detaylı olarak paylaşıldı.

Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

Atasözleri ve Anlamları

Türkçede birçok farklı atasözü vardır. Bu atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Bu nedenle de anonim olarak bilinir. Hemen herkesin zaman zaman kullandığı atasözleri bazen en karmaşık durumları birkaç kelime ile anlatabilme sanatıdır da denilebilir. Bu bakımdan atasözlerinin insanlar için son derece önemli anlamları olduğunu söylemek mümkündür. Nesilden nesle aktarılan bu sözler yüzyıllar öncesinden bu yana devamı süregelmektedir. Halk Edebiyatının da önemli birer parçası olan atasözleri kişilerin günlük kullandığı dilde önemli bir yere sahiptir. Her davranış ve durum için bu sözlerin varlığından bahsetmek mümkündür. En güzel Türkçe atasözleri arasında bildiğiniz ve bilmediğiniz birçok sözü bulabilirsiniz.

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Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

A İle Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş.

Bu atasözü hayatın her türlü sıkıntısını çeken insanları daha fazla sıkıntının korkutmayacağı anlamını taşır. Çünkü bu kişiler zaten zorluk ve sıkıntı içerisinde yaşamaya alışık kişilerdir.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Her şeyin hayatta sahip olduğu bir değer vardır ve bu değerde ancak ona ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Gerçek anlamda bu şeye ihtiyaç duyduğunuzda değerini de daha kolay anlayabilirsiniz.

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.

En çok kullanılan atasözlerinden birisi olan bu atasözü kişilerin acele bir şekilde giriştiği işlerden bahseder. Kişiyi pişmanlık içerisine iten durumları ifade eder.

Acele ile menzil alınmaz.

Bu atasözü ise telaşlı bir şekilde sorunların çözülemeyeceğidir. Yani kişiler bir başarı kazanmak istediklerinde sakin bir şekilde hareket etmek zorundadırlar.

Acele işe şeytan karışır.

Bu söz en çok kullanılanlar arasında yer alır. Düşünmeden ve taşınmadan iş yapan kişilerin tüm işlerinin ayaklarına dolandığından bahseder.

Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

B ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

Bu atasözü çok aklı başında olmayan kişilerin söylediği bir söz ya da yaptıkları iş nedeniyle aklı başındaki kişilerin işin içinden çıkamama durumunu anlatır.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Bu atasözü daha çok kişilerin yardımlaşarak iş yapmasını anlatır. Bir kişi az iş üretirken iki ya da daha fazla kişi bir arada çok daha fazla iş üretir anlamını taşır.

Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz.

Bir evde dirlik ve düzen olduğunda kişilerin düzenli bir yaşam süreceğini anlatır. Yani bir evin içerisindeki düzenin ve bağlılığın ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

C-Ç ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

Cahil kişilerle konuşmanın ve onlara laf anlatmanın ne kadar zor olduğunu anlatan bir atasözüdür. Bu nedenle ne amaçla söz söylendiğini karşı tarafa anlatmanın güçlüğünden bahseder.

Cambaz ipte, balık dipte gerek.

Her varlığın bir yaşam becerisi vardır. Kişilerin ve diğer tüm canlıların kendi yaşam fıtratlarına uygun hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla kişilerin elde ettikleri niteliklerin de gerektirmiş olduğu beceri ve uzmanlık sahası da herkes için farklıdır.

Can boğazdan gelir.

Bu atasözü insanların beslenmesi gerektiğini anlatır. Beden için gerekli olan besinleri almadığınızda hareketten düşebileceğiniz şeklinde yorumlanır.

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