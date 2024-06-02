Atasözleri Ve Anlamları - Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ile En Çok Bilinen Atasözü Örnekleri

A İle Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş.

Bu atasözü hayatın her türlü sıkıntısını çeken insanları daha fazla sıkıntının korkutmayacağı anlamını taşır. Çünkü bu kişiler zaten zorluk ve sıkıntı içerisinde yaşamaya alışık kişilerdir.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Her şeyin hayatta sahip olduğu bir değer vardır ve bu değerde ancak ona ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Gerçek anlamda bu şeye ihtiyaç duyduğunuzda değerini de daha kolay anlayabilirsiniz.

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.

En çok kullanılan atasözlerinden birisi olan bu atasözü kişilerin acele bir şekilde giriştiği işlerden bahseder. Kişiyi pişmanlık içerisine iten durumları ifade eder.

Acele ile menzil alınmaz.

Bu atasözü ise telaşlı bir şekilde sorunların çözülemeyeceğidir. Yani kişiler bir başarı kazanmak istediklerinde sakin bir şekilde hareket etmek zorundadırlar.

Acele işe şeytan karışır.

Bu söz en çok kullanılanlar arasında yer alır. Düşünmeden ve taşınmadan iş yapan kişilerin tüm işlerinin ayaklarına dolandığından bahseder.