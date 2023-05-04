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Haberler Fotohaber Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı
Giriş Tarihi: 04.05.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 17:01

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacak. Seçimlere kısa süre kala partilerin miting hazırlıkları devam ediyor. Hafta sonu düzenleneceği bilinen Başkan Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, hangi ilçede sorusuna yanıt arıyor. Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güzergahı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla miting düzenlenecek. Yüzyılın mitingine katılım oldukça fazla olacak. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? İşte, Atatürk Havalimanı yol güzergahı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

AVRUPA YAKASINDAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

MİTİNG HAKKINDA BİLGİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hangi semtte, nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol güzergahı
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