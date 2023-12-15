ŞOK SAHNE! ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ? ATV ile Ateş Kuşları’nın Barbaros’u diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 35. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Barbaros, bıçaklı saldırıya uğradı. 35. bölüme damgasını vuracak olan bu sahne sonrası izleyiciler Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.