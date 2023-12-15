Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞOK SAHNE! ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ? ATV ile Ateş Kuşları’nın Barbaros’u diziden ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:30

ŞOK SAHNE! ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ? ATV ile Ateş Kuşları’nın Barbaros’u diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 35. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Barbaros, bıçaklı saldırıya uğradı. 35. bölüme damgasını vuracak olan bu sahne sonrası izleyiciler Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Bıçaklandı! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları 35. bölümü 15 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Gülayşe'yi kurtarmak için onun önüne atlayan Barbaros, bıçaklandı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri Ateş Kuşları Barbaros öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Karakteri canlandıran Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte yanıtı.

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Bıçaklandı! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşanıyor.

Sevilen dizinin 15 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen 35. Bölümünde Gülayşe, bıçaklı saldırganın hedefindeydi.

Gülayşe'yi korumak için onun önüne atlayan Barbaros bıçaklandı. Gülayşe'nin gözyaşları sel olurken Barbaros'un akıbeti merak konusu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Bıçaklandı! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

BURAK TOZKOPARAN ATEŞ KUŞLARI'NDAN AYRILIYOR MU?

Barbaros'un bıçaklanması ve Gülayşe'nin gözyaşları, karaktere hayat veren Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Ancak Barbaros'un ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Bıçaklandı! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

14 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Tozkoparan, finali 2 Nisan 2011 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezinde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında bateri ile 1. olmuştur.

Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde devam etmiştir.

Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.

Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle olmuştur.

İlk sinema filmi ise Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk'tır. Filmde Mert karakterini canlandırmıştır.

Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Bıçaklandı! Burak Tozkoparan Ateş Kuşları’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

FİLMOGRAFİSİ

2014-2017 Paramparça Ozan Gürpınar Star TV

2016 Hesapta Aşk Mert Gönenç Uyanık

2017-2018 Kırgın Çiçekler Ali Komiser atv

2018 Sesinde Aşk Var Rüzgar Osman Taşcı

2019 Tek Yürek Cem Saruhan TRT 1

2020 Gençliğim Eyvah Zola Asmalı atv

2020-2021 Menajerimi Ara Emir Bindal Star TV

2021-2022 Destan Temur Tegin atv

2022 Mevlana Mest-i Aşk Sultan Veled Hasan Fathi

2023-günümüz Ateş Kuşları Barbaros Tunalı

SON DAKİKA