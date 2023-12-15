ŞOK SAHNE! ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ? ATV ile Ateş Kuşları’nın Barbaros’u diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

BURAK TOZKOPARAN ATEŞ KUŞLARI'NDAN AYRILIYOR MU?

Barbaros'un bıçaklanması ve Gülayşe'nin gözyaşları, karaktere hayat veren Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Ancak Barbaros'un ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.