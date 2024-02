ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mercan'ın hamile olduğunu öğrenen Ateş Kuşları'nın sevinci, eve girip gördükleri manzara karşısında yerini şaşkınlığa bırakır. Sare'yle ayrı dünyaların insanları olduklarını düşünen Zıpkın, Ankara yolundan geri dönmüştür.

Barbar'ın kendisini aldattığını düşünen Gülayşe, Sare'den ayrılan Zıpkın, hamile Mercan... Keder ve sevincin bir arada yaşandığı evde, hayatın zorluklarını ve gerçeklerini her an enselerinde hisseden Ateş Kuşları; dümeni bir an olsun bırakmayan Ali önderliğinde geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar.