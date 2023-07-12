Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:23

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlendi. Çevrim içi olarak yapılan sınavlara yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler katılım sağladı. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından ''AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Gözler İstanbul Üniversitesi son dakika sonuç açıklamasında. Peki, İÜ 2023 AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…