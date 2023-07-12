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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:23

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlendi. Çevrim içi olarak yapılan sınavlara yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler katılım sağladı. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından ''AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Gözler İstanbul Üniversitesi son dakika sonuç açıklamasında. Peki, İÜ 2023 AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları 8-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Telafi sınavlarında her bir ders için 20 adet çoktan seçmeli soru cevaplandı. Şimdi AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Sonuçlar İstanbul Üniversitesi son dakika açıklaması ile esinav.istanbul.edu.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 AUZEF telafi sınav sonuçları açıklanma tarihi.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF TELAFİ SINAVLARI SONA ERDİ!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Söz konusu sınavlara final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler katılım sağladı.

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AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi (AUZEF) resmi adresi üzerinden bütünleme sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu.

Takvime göre, AUZEF telafi sınavı sonuçları, 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV İTİRAZ SÜRECİ

Bütünleme (Telafi) sınavında aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %70 oranında etkileyecektir.

Çevrim içi Bütünleme (Telafi) sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.

İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEZUNİYEYE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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