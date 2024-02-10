Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:56
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler güz dönemi bütünlemeleri için öğrenci bilhi sitemine odaklandı. Peki; 2023-2024 AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, ayrıntılar...