AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak öğrencilerin gündeminde. İstanbul Üniversitesi öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilecek puanlarla birlikte ders geçme durumları takip edilecek. Açıköğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih için sınav sonrası geri sayım başlıyor ve güz dönemi sona eriyor. İşte; 2023-2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı...