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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:56

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler güz dönemi bütünlemeleri için öğrenci bilhi sitemine odaklandı. Peki; 2023-2024 AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, ayrıntılar...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak öğrencilerin gündeminde. İstanbul Üniversitesi öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilecek puanlarla birlikte ders geçme durumları takip edilecek. Açıköğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih için sınav sonrası geri sayım başlıyor ve güz dönemi sona eriyor. İşte; 2023-2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

AZUEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde tamamlanıyor.

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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2024 AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama
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