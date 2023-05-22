AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak?

Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacak. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

Ara sınavda aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %30 oranında etkileyecek.