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Haberler Fotohaber AUZEF final sınavları ne zaman? Çok kısa bir süre kaldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:11

AUZEF final sınavları ne zaman? Çok kısa bir süre kaldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı yüz yüze mi?

Bahar döneminin bitmesine kısa bir süre kala AUZEF final sınav tarihleri araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final ve bütünleme sınavlarını çevrim içi (online) olarak yapılacağı açıklaması itibariyle final ve bütünleme sınavı tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar…

AUZEF final sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

AUZEF bahar dönemi finalleri ne zaman sorusu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Fakültenin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası final sınavı tarihi netleşirken sınavın online olarak yapılacağı duyuruldu. Bu noktada öğrenciler "AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?" sorusuna cevap arıyor. Bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 11 Mayıs'ta açıklanmasıyla akabindeki final sınavı tarihleri sorgulanıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar…

AUZEF final sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 10 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.

Bunun yanı sıra telafi sınavları 22 – 23 Temmuz 2023 arasında yapılacak.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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AUZEF final sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları 10 - 11 Haziran tarihlerinde olacak. Final sınavı ise çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;

'İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.''

AUZEF final sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran 2023 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek.

Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

AUZEF final sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacak. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

Ara sınavda aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %30 oranında etkileyecek.

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