AUZEF final sınavları ne zaman? Çok kısa bir süre kaldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı yüz yüze mi?

Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
12:11
Bahar döneminin bitmesine kısa bir süre kala AUZEF final sınav tarihleri araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final ve bütünleme sınavlarını çevrim içi (online) olarak yapılacağı açıklaması itibariyle final ve bütünleme sınavı tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar…