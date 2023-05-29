AUZEF final sınavları ne zaman? Çok kısa bir süre kaldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı yüz yüze mi?

AUZEF bahar dönemi finalleri ne zaman sorusu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Fakültenin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası final sınavı tarihi netleşirken sınavın online olarak yapılacağı duyuruldu. Bu noktada öğrenciler "AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?" sorusuna cevap arıyor. Bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 11 Mayıs'ta açıklanmasıyla akabindeki final sınavı tarihleri sorgulanıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar…