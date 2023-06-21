AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.