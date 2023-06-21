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Haberler Fotohaber AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:20

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından online olarak yapılan AUZEF final sınavı sonuçları sorgulanıyor. Adayların gözü kulağı AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına kitlenmiş vaziyette. 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında AUZEF Online Sınav Sistemi (https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login) üzerinden sınavlara giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanması bekliyor. Her ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılmış, her ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilerek, 30 dakika sınav süresi tanımlanmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2023!

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları geride kaldı. 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Final sınavlarında öğrencilere her bir ders için 30 dakikalık sürede 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmişti. AUZEF final sonuçları yapılan değerlendirme sonrası AUZEF Online Sınav Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2023.

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilöğrencilerin erişimine açılacak.

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

AUZEF final sınavları sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AUZEF ONLINE SINAV SİSTEMİ FİNAL SONUÇLARI

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ
AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.

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