Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
09:20
AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2023 AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından online olarak yapılan AUZEF final sınavı sonuçları sorgulanıyor. Adayların gözü kulağı AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına kitlenmiş vaziyette. 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında AUZEF Online Sınav Sistemi (https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login) üzerinden sınavlara giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanması bekliyor. Her ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılmış, her ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilerek, 30 dakika sınav süresi tanımlanmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2023!