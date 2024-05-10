AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
15:33
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF vize sonuçları gündemde. İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları, akademik takvimini göre 4-5 Mayıs tarihlerinde uygulandı. Toplam 3 oturumda uygulanan sınavlara katılan öğrenciler AUZEF bahar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için beklenmeye başlandı. Vize sonuçlarına göre geçip kalma durumlarını ve başarı yüzdelerini hesaplamak isteyen öğrenciler için Peki AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı…