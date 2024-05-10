AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli olmuştu.

Takvim doğrultusunda AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapıldı.