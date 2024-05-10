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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:33

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF vize sonuçları gündemde. İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları, akademik takvimini göre 4-5 Mayıs tarihlerinde uygulandı. Toplam 3 oturumda uygulanan sınavlara katılan öğrenciler AUZEF bahar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için beklenmeye başlandı. Vize sonuçlarına göre geçip kalma durumlarını ve başarı yüzdelerini hesaplamak isteyen öğrenciler için Peki AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranında bekleyiş devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara (vize) sınavları, 4-5 Mayıs tarihlerinde toplam üç oturumda tamamlandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAVLARI TAMAMLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli olmuştu.
Takvim doğrultusunda AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapıldı.

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AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs günlerinde düzenlendi. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak diğer sınav sonuçlarının açıklandığı tarihler göz önünde bulundurulduğunda, vize sonuçlarının bu hafta bitmeden adaylara sunulması bekleniyor.

Öğrenciler, sonuçların açıklanması ardından auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME!

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF ARA/VİZE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.

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