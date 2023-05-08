AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AUZEF vize sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 7 Mayıs itibariyle sona erdi. 29-7Mayıs tarihleri arasında yapılan vize sınavların artından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Öğrenim hayatlarını örgün sürdürmek yerine açıktan devam ettiren öğrenciler vize sınavlarının tamamlanmasının ardından final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023.