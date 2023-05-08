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Haberler Fotohaber AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:40

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AUZEF vize sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 7 Mayıs itibariyle sona erdi. 29-7Mayıs tarihleri arasında yapılan vize sınavların artından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Öğrenim hayatlarını örgün sürdürmek yerine açıktan devam ettiren öğrenciler vize sınavlarının tamamlanmasının ardından final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 7 Mayıs'ta sona eren sınavların ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe dikkat kesilmiş durumda. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ VİZE VE FİNAL TARİHLERİ

2022-2023 AUZEF sınav takvimi paylaşılmıştı. Buna göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -7 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AUZEF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023
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