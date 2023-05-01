Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:19

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. AUZEF açık öğretim takvimine göre bu yıl online olarak yapılacağı açıklanan 2022-2023 ara sınavları sınavları uygulanmaya başlandı. Sınavlarını tamamlayan adaylar, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vize sonuçları, yapılan değerlendirmeler sonrası AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı.