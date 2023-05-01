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Haberler Fotohaber AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:19

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. AUZEF açık öğretim takvimine göre bu yıl online olarak yapılacağı açıklanan 2022-2023 ara sınavları sınavları uygulanmaya başlandı. Sınavlarını tamamlayan adaylar, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vize sonuçları, yapılan değerlendirmeler sonrası AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 29 Nisan- 7 Mayıs tarihlerinde yapılmaya başlayan ve devam eden İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, gözünü sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022-2023 ara sınav sonuçları son dakika gelişmeleri...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ VİZE VE FİNAL TARİHLERİ

2022-2023 AUZEF sınav takvimi paylaşılmıştı. Buna göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -7 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son bulacak. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmamıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek olup sonuçların sınavlarının bitmesinin ardından on beş gün içerisinde açıklanması tahmin edilmektedir. Gelişmeler için haberimizi takipte kalabilirsiniz.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
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