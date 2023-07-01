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Haberler Fotohaber AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 15:52

AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı tarihleri takvimi

AUZEF telafi sınavları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınavı sonuçları 22 Haziran 2023 tarihinde açıklandı. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Hal böyleyken lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler, ''2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AUZEF sınav takvimine göre söz konusu sınavlar Temmuz ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları online mi yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak? İşte, detaylar…

AUZEF telafi sınav tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AUZEF telafi sınavları tarihleri Temmuz ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yarıyıl sonu sınav sonuçları 22 Haziran Perşembe günü erişime açıldı. Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler, telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Bu kapsamda üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci AUZEF telafi sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi'nden son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, AUZEF telafi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023 AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar.

AUZEF telafi sınav tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AUZEF TELAFİ SINAVLARI TARİHLERİ 2023

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimi yayınlandı.

Paylaşılan takvime göre, final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara ortalama yükseltmek isteyen ve başarısız öğrenciler katılabilecek.

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AUZEF telafi sınav tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Akademik takvime göre, AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

AUZEF telafi sınav tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

2023 AUZEF TELAFİ SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AUZEF telafi sınavlarının nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor. AUZEF vize ve final sınavları çevrim içi olarak düzenlenmişti. Bu doğrultuda telafi sınavlarının da online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF telafi sınav tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

Bütünleme (telafi) sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılıyor.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

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