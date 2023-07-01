AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı tarihleri takvimi

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

Bütünleme (telafi) sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılıyor.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.