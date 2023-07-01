AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı tarihleri takvimi

AUZEF telafi sınavları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınavı sonuçları 22 Haziran 2023 tarihinde açıklandı. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için telafi sınavları düzenlenecek. Hal böyleyken lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler, ''2023 AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AUZEF sınav takvimine göre söz konusu sınavlar Temmuz ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları online mi yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak? İşte, detaylar…