AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:33
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 bahar yarıyılı ara (vize) sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılıyor. 3 oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Adaylar söz konusu sınav sonuçlarını AUZEF AKSİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...