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Haberler Fotohaber AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:33

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 bahar yarıyılı ara (vize) sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılıyor. 3 oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Adaylar söz konusu sınav sonuçlarını AUZEF AKSİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Bahar Dönemi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Sınav sonuçları için esinav.istanbul.edu.tr internet adresi sık sık ziyaret ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2024 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Ancak henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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