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Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:41

Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika Avrupakent Gayrimenkul halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta sadece bir yeni şirket halka açılacak. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka açılan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse fiyatı, dağıtılacak lot miktarı, dağıtım şekli gibi detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,5 milyar TL olması beklenen şirket, sonuçların ardından AVPGY Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki; AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı bugün itibarıyla araştırılmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ardından Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi talep toplamaya başlıyor. Sürecin ardından şirket, AVPGY Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Avrupakent GYO kaç lot verir sorusu katılımda bulunmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Talep toplama tarihleri netleşen şirketin hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı merak ediliyor. Peki; Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, sürece ilişkin tüm detaylar.

Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || AVPGY AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına onay verdi.

Son dönemin en büyük halka arzları arasında yer alacak olan Avrupakent GYO, 3 iş günü süreyle talep toplayacak.

Yayınlanan takvime göre, Avrupakent Gayrimenkul halka arzı için talep toplama işlemleri 13 Aralık Çarşamba günü başlayacak ve 15 Aralık Cuma günü sona erecek.

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Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NE KADAR?

Avrupakent Gayrimenkul halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.

Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından şirket, "AVPGY" Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 5,5 Milyar TL olması bekleniyor.

Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERİR?

Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

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