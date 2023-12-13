Avrupakent Gayrimenkul halka arz başlıyor! AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:41

Son dakika Avrupakent Gayrimenkul halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta sadece bir yeni şirket halka açılacak. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka açılan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse fiyatı, dağıtılacak lot miktarı, dağıtım şekli gibi detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,5 milyar TL olması beklenen şirket, sonuçların ardından AVPGY Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki; AVPGY Avrupakent GYO kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar