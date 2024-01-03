Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:30
Avukat maaşı zammı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Emekli ve memur zammı için beklenen gün geldi. Geri sayım devam ederken avukat maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bu mesleği icra edenler, ''2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. TÜİK Aralık enflasyonu rakamlarını 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak. Yılın son verisi ile beraber memur zam oranı netleşecek. Bu noktada Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak avukat maaşı 2024 hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…