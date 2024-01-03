Avukat maaşı zammı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Ocak zammı için geri sayım sürerken Ocak-Haziran döneminde ödenecek yeni maaşlar merak edilip araştırılmaya başlandı. Avukat maaşı hesaplama 2024 işlemleri de bu kapsamda hız kazandı. Aralık enflasyon rakamları TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Enflasyon farkından doğan yüzdelik kadar memurların maaşlarında artış yaşanacak. Peki; 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2024 Avukat maaş zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar…