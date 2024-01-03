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Haberler Fotohaber Avukat maaşı zammı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:30

Avukat maaşı zammı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için beklenen gün geldi. Geri sayım devam ederken avukat maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bu mesleği icra edenler, ''2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. TÜİK Aralık enflasyonu rakamlarını 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak. Yılın son verisi ile beraber memur zam oranı netleşecek. Bu noktada Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak avukat maaşı 2024 hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Avukat maaşı zammı hesaplama | 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Ocak zammı için geri sayım sürerken Ocak-Haziran döneminde ödenecek yeni maaşlar merak edilip araştırılmaya başlandı. Avukat maaşı hesaplama 2024 işlemleri de bu kapsamda hız kazandı. Aralık enflasyon rakamları TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Enflasyon farkından doğan yüzdelik kadar memurların maaşlarında artış yaşanacak. Peki; 2024 Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2024 Avukat maaş zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar…

Avukat maaşı zammı hesaplama | 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR!

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Zam oranı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

Memur maaşı, enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yıl toplu sözleşme yüzde 15 olarak belirlendi

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olup milyonların zam oranı netlik kazanacak.

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Avukat maaşı zammı hesaplama | 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 seviyesinde görev yapan avukat maaşları 31 bin 562 TL olarak kaydedilmişti.

Yeni rakam ise henüz açıklanmadı.

Avukat maaşı zammı hesaplama | 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memurlara yüzde 50 zam yapılması durumunda 1/4 seviyesinde avukatların Ocak 2024'ten itibaren alacağı maaş 47 bin 343 TL olacak.

Net rakamlar TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası netlik kazanacak.

Avukat maaşı zammı hesaplama | 2024 Ocak zammı sonrası avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN: YÜZDE 50 CİVARINDA ZAM OLMASI TAHMİN EDİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir.

2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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