AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Yılın ilk Ay tutulmasının başrolünde Uranüs olacak ve Zuben Elgenubi sabit yıldızı eşlik edecek. Uranüs'ün işin içinde olması; artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret edebilir. Ay tutulmaları duygusal açıdan yüklü astrolojik işaretlerdir ve önemli sonuçlara, muhasebelere denk gelirler.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir. Bu tutulma, Koç burcunun iş hayatındaki hedefleri ve gelecekteki planları hakkında düşünmesi için bir fırsat yaratabilir.

BOĞA: Ani evlilik, boşanma, seyahat veya taşınma kararı almanız tutulma takibinde mümkündür. Dış görüntünüz, sağlığınız, tutum ve davranışlarınızda olumlu yönde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşılıklı konulara, denge ve ilişki içeren konulara, eşinizin durumuna daha çok odaklanabilirsiniz.