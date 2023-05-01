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Haberler Fotohaber AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık
Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 16:22

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

8 Kasım 2022'de yaşanan kanlı ay tutulmasından sonra gözler bu sene yaşanacak ay tutulmasına çevrildi. Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşmesiyle meydana gelen ay tutulması bu yıl ilk kez 5 Mayıs da gerçekleşecek. Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri nasıl olacak cevabını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, 5 Mayıs Ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 5 Mayıs ay tutulmasının Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcuna etkileri….

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

20 Nisan 2023'de gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından gözler bu hafta gerçekleşecek ay tutulmasına çevrildi. Yılda genellikle iki defa gerçekleşen bu mucizevi gök olayının burçlar üzerinde etkisini merak eden vatandaşlar " Ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek, 5 Mayıs Ay Tutulması burçlara etkileri nelerdir? "sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 5 Mayıs Ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 5 Mayıs ay tutulmasının Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcuna etkileri….

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Yılın ilk Ay tutulmasının başrolünde Uranüs olacak ve Zuben Elgenubi sabit yıldızı eşlik edecek. Uranüs'ün işin içinde olması; artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret edebilir. Ay tutulmaları duygusal açıdan yüklü astrolojik işaretlerdir ve önemli sonuçlara, muhasebelere denk gelirler.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir. Bu tutulma, Koç burcunun iş hayatındaki hedefleri ve gelecekteki planları hakkında düşünmesi için bir fırsat yaratabilir.

BOĞA: Ani evlilik, boşanma, seyahat veya taşınma kararı almanız tutulma takibinde mümkündür. Dış görüntünüz, sağlığınız, tutum ve davranışlarınızda olumlu yönde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşılıklı konulara, denge ve ilişki içeren konulara, eşinizin durumuna daha çok odaklanabilirsiniz.

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AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

İKİZLER: Geçmişte yaşanmış ancak tam kestiremediğiniz bir olayın içyüzünü fark ederek oldukça şaşırabilirsiniz. Çalışma ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızı ilgilendiren konularda daha sakin ve akılcı olmak gerekebilir.

YENGEÇ: Aşkta, sevdiklerinizle ilgili konularda, çocuklarla ilgili durumlar içinde, ya da spekülatif yatırımlar alanında ani durumlar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanmış ancak tam kestiremediğiniz bir olayın içyüzünü fark ederek oldukça şaşırabilirsiniz.

ASLAN: Taşınma, emlak alımı, miras konularında tamamlanmalar olabilir. Ailenizden, akrabalarınızdan arzu ettiğiniz destek ve ilgiyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev ve işi ilgilendiren hızlı kararlar, olaylar gündeme gelebilir.

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

BAŞAK: Zihinsel yönden kendinizi krizler içerisinde bulabilirsiniz. İletişim konularında verdiğiniz sözlere, doğru bilgi aktarımına, üslubunuza dikkat etmeniz gerekebilir. Fikirleriniz ve inançlarınız alanında ani uyanışlar, farklılıklar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Başkalarıyla ortak hareket etmek, uyumlu olmak ve gerektiğinde destek istemeniz gerekiyor gözüküyor. Aksi taktirde sorumluluklarınızla kendiniz başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz. Birikimlerinizi, para durumunuzu ve gelirlerinizi ilgilendiren kararlar, hızlı olaylar söz konusu olabilir.

YAY: Ortaklı kaynaklar, borçlar ve mirasla ilişkili sizi yetersiz hissettiren gelişmeler olabilir. Riskli ve kötü bir ortamdan paçayı sıyırarak kurtulabilirsiniz. Gizli bir durum açığa çıkabileceği gibi, sıkıntı yaratan bir durumu aşmak için de yeni bir karar verebilirsiniz.

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

OĞLAK: Dayanışma içerisinde olmanız ve yardımlaşmanız gerekebilir. İş kurmak, var olan işinizi büyütmek için gereken koşullar oluşmaya başlayabilir. Gerek arkadaşlıklar gerekse özel hayatınızda bir karar dikkat çekebilir.

KOVA: Kariyerinizde köklü bir değişiklik olabilir. İş sebebiyle kısa seyahatler yapabilir, yeni ticari anlaşmalara imza atabilirsiniz. Mesleki işler ve sorumluluklar konusunda daha çok şey yapmak çabasındasınız.

BALIK: Finansal açıdan hak hukuk arayışına girmeniz de olası gözüküyor. Kardeşleriniz, kuzenlerinizin yaşamında hayırlı gelişmeler olabilir. Eğitim, medya, akademik uğraşlar içinde yeni bir değerlendirme ve muhasebe içinde olabilirsiniz.

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