AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? | 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

8 Kasım 2022'de yaşanan kanlı ay tutulmasından sonra gözler bu sene yaşanacak ay tutulmasına çevrildi. Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşmesiyle meydana gelen ay tutulması bu yıl ilk kez 5 Mayıs da gerçekleşecek. Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri nasıl olacak cevabını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, 5 Mayıs Ay tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 5 Mayıs ay tutulmasının Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcuna etkileri….