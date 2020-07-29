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Haberler FotoHaber Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! Aydın ve Balıkesir'de 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın ve bayram namazı saati! Aydın ve Balıkesir'de 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bu yılın 31 Temmuz'da idrak edilecek olan ikinci dini bayramında tüm Türkiye'de kısıtlamasız bayramın huzuru yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Pandemi sürecinin getirdiği önlemler nedeniyle Ramazan ayında bayram namazlarını kılamayan vatandaşlar bu kez ise adeta camilere akın edecek. Peki, İşleri tarafından açıklanan saatlere göre; Aydın ve bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazının kılınacağı o saat…

Giriş Tarihi: 29.07.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 10:03
Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle önlemlere uyarak ibadetimizi yerine getirmek büyük önem arz ediyor. İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı yayınlanan Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündeminde yerini alıyor. Peki, Aydın ve bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazının kılınacağı o saat…

AYDIN VE BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri bilgisi de yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri böylece belli olmuş oldu. Aydın ve Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlarımız namazın kılınacağı saati içeriğimizin devamından öğrenebilir…

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AYDIN VE BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, , İzmir, , Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Aydın bayram namazı saati: 06.43

Balıkesir bayram namazı saati: 06.40

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Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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