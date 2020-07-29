Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle önlemlere uyarak ibadetimizi yerine getirmek büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı yayınlanan Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündeminde yerini alıyor. Peki, Aydın ve Balıkesir bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazının kılınacağı o saat…

AYDIN VE BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri bilgisi de yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri böylece belli olmuş oldu. Aydın ve Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlarımız namazın kılınacağı saati içeriğimizin devamından öğrenebilir…