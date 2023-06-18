Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
14:11
AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Fırtına ve Kar kimin eseridir? Fırtına ve Kar şiirinin şairi kimdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından TYT edebiyatta sorulan Fırtına ve Kar eserinin şairi araştırılıyor. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday Fırtına ve Kar kimin eseridir sorguluyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, Fırtına ve Kar şairi…