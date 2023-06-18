AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Fırtına ve Kar kimin eseridir? Fırtına ve Kar şiirinin şairi kimdir?

KAR

Dışarıda yorgun adımlar… Çalındı sonra kapım;

"Acep gelen bu zaman kim ?" dedim gidip açtım.

Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş:

Garip çehreli a'sar – dide (asırlar görmüş) bir derviş !

Elinde buzdan asa koltuğunda bir ney var;

Omuzlarında uzun, bembeyaz uzun saçlar…

Ne var, dedim, nereden geldin ihtiyar, ne adın ?

Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın ?

Uzak, uzak… dedi, Meçhul uzak ufuklardan…

Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran !

Kutupların geçerek müncemid denizlerini,

Ümidimin aradım her tarafta izlerini,

Yabancı yolların üstünde ağladım, koştum;

Baharın aşığıyım "kış"tır ismim ey dostum !

Sana meş'um (kötü – uğursuz) bir haber derviş,

Sevgilin gitti çok zaman evvel !

Belli yorgunsun ihtiyar bana gel

Misafir ol bu gece !

Çıldıran fırtınayla gittikçe

Dışarıda sanki karanlıkta artıyor, müthiş !

Belki hücremde muzdarip ruhum

Bulacaktır biraz huzur ve sükun…

Odamda bir köşenin gölgesinde gizlendi.

Odamda her yere kasvetli bir sükut indi.

Geçti sessizce bir zaman aradan…

Dedim ki : matemi, hicranı bi-nihaye olan

Bu aşkın istiyorum anlamak fesanesi (efsane),

Dinlemek nayının teranesini !

Terennüm etmeyi arzu eder misin dostum ?

Seni ruhumla işte dinliyorum :