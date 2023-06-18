Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
14:23
AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan hamse sahibi yazarlar kimlerdir sorgulanıyor. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday hamsesi olan yazarları araştırıyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, hamse sahibi yazarlar listesi…