AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

HAMSE NEDİR?

Bir yazarın beş kitabını içine alan eser topluluğu hamse adıyla anılır. Hamse terimi genel olarak bir yazarın beş mesnevisinden oluşan "mesnevi külliyatı" anlamında kullanılmış olmakla birlikte edebiyatımızda beş mensur esere de hamse denildiği olmuştur. Öte yandan bir şairin dört mesnevisi ile divanını içeren külliyata da hamse denmiştir. Bu terim Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Orada bu geleneği başlatan 12. yy.ın büyük mesnevi şairi Nizami'dir. Nizami'nin hamsesi "Penc-genc (Beş Hazine) adıyla anılır. Bir şair için hamse sahibi olmak sanat hayatında varılacak en büyük amaçtır.