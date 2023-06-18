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Haberler Fotohaber AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 14:23

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan hamse sahibi yazarlar kimlerdir sorgulanıyor. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday hamsesi olan yazarları araştırıyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, hamse sahibi yazarlar listesi…

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu AYT'ye katılım sağlayan adaylar hamse sahibi yazarları araştırıyor. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan hamsesi olan yazarlar kimlerdir soruşturuluyor. İşte, hamse sahibi yazarlar listesi…

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

HAMSE NEDİR?
Bir yazarın beş kitabını içine alan eser topluluğu hamse adıyla anılır. Hamse terimi genel olarak bir yazarın beş mesnevisinden oluşan "mesnevi külliyatı" anlamında kullanılmış olmakla birlikte edebiyatımızda beş mensur esere de hamse denildiği olmuştur. Öte yandan bir şairin dört mesnevisi ile divanını içeren külliyata da hamse denmiştir. Bu terim Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Orada bu geleneği başlatan 12. yy.ın büyük mesnevi şairi Nizami'dir. Nizami'nin hamsesi "Penc-genc (Beş Hazine) adıyla anılır. Bir şair için hamse sahibi olmak sanat hayatında varılacak en büyük amaçtır.

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AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

Türk edebiyatında hamse sahibi olan ve beş mesnevisi elde bulunan şairler;

  1. Ali Şir Nevai,
  2. Hamdullah Hamdi (Yusuf u Züleyha*),
  3. Taşlıcalı Yahya,
  4. Ahmed-i Rıdvan,
  5. Nevizade Atai,
  6. Lamii'dir
AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?

Hamse yazarı şâirler hamse şâiri ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şâiri Ali Şir Nevai yazmıştır. Divan edebiyatının ilk hamsesini yazan şair de Nizami Gencevi'dir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan HAMSE sahibi yazarlar kimlerdir? Hamsesi olan yazarlar kimlerdir, ilk hamse sahibi yazar kim?
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