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Haberler Fotohaber AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 14:35

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan Şah u Geda eserinin yazarı kimdir araştırıyor. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday Şah u Geda kimin mesnevisidir merak ediyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, Şah u Geda yazarı…

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu AYT'ye katılım sağlayan adaylar Şah u Geda kimin eseridir merak ediyor. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan Şah u Geda yazarı araştırılıyor.4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda her bir soru öğrencilerin başarı sıralaması için çok önem arz ediyor. İşte, Şah u Geda mesnevisinin yazarı…

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

ŞAH U GEDA KİMİN ESERİDİR?

Şah u Geda Taşlıcalı Yahya'ya ait bir mesnevidir.

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AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

XVI. yüzyıl şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey'in beş mesnevisinden biri olan Şâh u Gedâ mesnevisi mahalli özellikler taşıyan telif bir eser olma özelliği yanında mekân tasvirleriyle de dikkat çekmektedir. Edebî eserlerde kahramanların varlık bulduğu ve hikâyenin gerçeklik yönünü sağlayan mekânlar, çevresel ve olgusal boyutuyla iki bölümde incelenmektedir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

Çevresel mekân tasvirleriyle kahramanın varlık gösterdiği çevrenin tanıtılması, olgusal mekân tasvirleriyle ise kahramanın içinde bulunduğu ruh halinin gösterilmesi mümkündür. Şâh u Gedâ mesnevisinde çevresel mekân tasvirleri ve mesnevinin başkahramanı olan Gedâ'nın ruh halini yansıtmak amacıyla yapılmış olgusal mekân tasvirleri yer almaktadır.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

Bu bağlamda Şâh u Gedâ mesnevisinin çevresel ve olgusal mekân tasvirlerin ele alındığı bu makalede özelde Şâh u Gedâ mesnevisi genelde ise klasik Türk edebiyatı mesnevilerinde mekânın tasviri ve ontololojik anlamda mekân-varlık ilişkisi incelenmektedir.

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