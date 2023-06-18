Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:35
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
14:35
AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından AYT edebiyatta sorulan Şah u Geda eserinin yazarı kimdir araştırıyor. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday Şah u Geda kimin mesnevisidir merak ediyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, Şah u Geda yazarı…