AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Şah u Geda kimin eseridir? Şah u Geda şiiri hangi Divan şairine aittir?

XVI. yüzyıl şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey'in beş mesnevisinden biri olan Şâh u Gedâ mesnevisi mahalli özellikler taşıyan telif bir eser olma özelliği yanında mekân tasvirleriyle de dikkat çekmektedir. Edebî eserlerde kahramanların varlık bulduğu ve hikâyenin gerçeklik yönünü sağlayan mekânlar, çevresel ve olgusal boyutuyla iki bölümde incelenmektedir.