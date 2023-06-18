Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
13:47
AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından tyt edebiyatta sefaretname sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca adaylar bu mesnevilerin çoğuna konu olan bu türün ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AYT'de çıkan sefaretname nedir, ne için yazılır? İşte, sefaretname örnekleri…