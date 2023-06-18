AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Kalıcı ya da geçici olarak giden elçiler, gittiği ülkede siyasi, bilim, sanat, askeri, sağlık ve dahası olan konularda notlar alarak saraya sunmuşlardır. Bu zamanla bir geleneğe dönüşmüş ve yazan sefirler raporları kendilerine has bir tür ve kaynakla oluşturmaya başlamıştır.