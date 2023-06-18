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Haberler Fotohaber AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:47

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından tyt edebiyatta sefaretname sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca adaylar bu mesnevilerin çoğuna konu olan bu türün ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AYT'de çıkan sefaretname nedir, ne için yazılır? İşte, sefaretname örnekleri

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu AYT'ye katılım sağlayan adaylar, sefaretname sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de sefaretname türü nedir, örnekleri nelerdir soruları yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ''YKS AYT edebiyatta çıkan sefaretname nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, sefaretname örnekleri

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

SEFARETNAME NEDİR?
Devleti temsilen başka devletlere gönderilen temsilcilere sefir denilmiştir. Osmanlı Devleti'nde elçilik görevini belirtmek için kullanılan sefâret sözcüğü elçinin(sefirin) tuttuğu raporları tanımlayarak sefaretname teriminin oluşmasını sağlamıştır.


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AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Kalıcı ya da geçici olarak giden elçiler, gittiği ülkede siyasi, bilim, sanat, askeri, sağlık ve dahası olan konularda notlar alarak saraya sunmuşlardır. Bu zamanla bir geleneğe dönüşmüş ve yazan sefirler raporları kendilerine has bir tür ve kaynakla oluşturmaya başlamıştır.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

İLK SEFARETNAME ÖRNEKLERİ NELERDİR?
Sefaretnamelerin ilk örnekleri genellikle 17.yüzyılın ikinci yarısından sonraki dönemlerde rastlanır. Zamanla oldukça ilgi uyandıran bu eserler, 18.yüzyılda yani Osmanlı'nın Batı'ya yönelişini hızlandırdığı zamanlarda, daha da çoğalmıştır.

Kaynakların çoğu ve okullarda tarih derslerinde öğretilen bilgilere göre ilk sefaretname örneği Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana Sefaretnamesi'dir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan SEFERATNEME türü nedir? Divan Edebiyatında sefaretname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Bugün en bilinen ve en ünlü örneği ise Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Sefaretnamesi'dir.

Sefaretnamelerin son örneği de İran'da elçilik görevinde bulunan Mehmed Tahir Münif Paşa'nın risalesidir.

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