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Haberler Fotohaber AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:41

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Üniversite sınavının ikinci oturumunun tamamlanmasının ardından tyt edebiyatta surname sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. AYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca adaylar bu mesnevilerin çoğuna konu olan bu türün ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AYT'de çıkan surname nedir, ne için yazılır? İşte, surname örnekleri

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu AYT'ye katılım sağlayan adaylar, surname sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de surname türü nedir, örnekleri nelerdir soruları yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ''YKS AYT edebiyatta çıkan surname nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, TYT surname örnekleri

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

SURNAME NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Farsçada "sur" kelimesi düğün, şenlik, ziyafet anlamına gelirken, "name" mektup, yazılı belge manasındadır. Surname bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşur. Anlamı ise, Osmanlı döneminde padişah çocuklarının sünnet ve doğum törenlerini, padişah kızlarının ise düğün törenleri için yazılan eserlerdir. Kaside olarak şiir şeklinde yazılanlara ise surriye adı verilir.

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AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

DİVAN EDEBİYATINDA SURNAME NE DEMEK?
Divan edebiyatında surname bir nazım türüdür. Yani yazılan menzumenin konusuyla alakalı özelliği ifade eder. Surnameler milli bir nazım türü olmakla beraber evlilik, sünnet, doğum gibi olaylarda yapılan şenlik ve ziyafetler konu edilir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

İLK SURNAME ÖRNEĞİ

İlk bilinen örneği ise 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'in sünnet töreni için Ali Mustafa Efendi ve İntizam'nin yazdığı eserlerdir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?
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