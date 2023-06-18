AYT Türk Dili ve Edebiyatında çıkan Surname türü nedir? Divan Edebiyatında Surname örnekleri nelerdir, ne için yazılır?

SURNAME NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Farsçada "sur" kelimesi düğün, şenlik, ziyafet anlamına gelirken, "name" mektup, yazılı belge manasındadır. Surname bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşur. Anlamı ise, Osmanlı döneminde padişah çocuklarının sünnet ve doğum törenlerini, padişah kızlarının ise düğün törenleri için yazılan eserlerdir. Kaside olarak şiir şeklinde yazılanlara ise surriye adı verilir.