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Haberler Fotohaber Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:37

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son depremler listesi ile 21 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla güncel verileri takip ederken AFAD son dakika açıklamasıyla en son depremleri duyurdu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri…

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 ve üzeri şiddetindeki depremler son dakika verileri ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar bu veriler ışığında en güncel verilere erişebiliyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi.

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

SİVAS'TA DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-01-20
Saat:01:27:34 TSİ
Enlem:38.8275 N
Boylam:37.46944 E
Derinlik:5.33 km

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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi
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