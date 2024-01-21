Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 ve üzeri şiddetindeki depremler son dakika verileri ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar bu veriler ışığında en güncel verilere erişebiliyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi.