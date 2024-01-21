Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:37
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Ocak 2024 Son Depremler Listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son depremler listesi ile 21 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla güncel verileri takip ederken AFAD son dakika açıklamasıyla en son depremleri duyurdu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri…