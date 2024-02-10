B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı

B SINIFI EHLİYETLE MOTOR KULLANIMI BAŞLIYOR!

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.