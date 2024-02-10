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Haberler Fotohaber B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:54

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı' sorusu gündeme geldi. A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan motorların kullanımı için yeni bir dönem başlıyor. B sınıfı ehliyet motor kullanımı için geçerli olabilecek. Konuya dair kararda detaylar takip ediliyor. B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanma kararı yürürlüğe girdi mi, başladı mı?

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı belli oldu. Resmi Gazete kararı ile gündeme gelen yeni gelişmeyle ilgili B sınıfı sürücü belgesi sahipleri araştırmalara hız kazandırdı. Şehir içinde artan kullanım göz önünde bulundurularak alınan kararla ilgili detaylara odaklanıldı. Peki; B sınıfı ehliyetle motor kullanımı yürürlüğe girdi mi?

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı

B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOR KULLANILIR MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.

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B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı

B SINIFI EHLİYETLE MOTOR KULLANIMI BAŞLIYOR!

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı


Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı
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