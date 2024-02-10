Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:54
B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, karar yürürlüğe girdi mi? İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanımı
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı' sorusu gündeme geldi. A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan motorların kullanımı için yeni bir dönem başlıyor. B sınıfı ehliyet motor kullanımı için geçerli olabilecek. Konuya dair kararda detaylar takip ediliyor. B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanma kararı yürürlüğe girdi mi, başladı mı?