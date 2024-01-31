BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?