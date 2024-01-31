Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
08:26
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?
2024 Ocak ayı itibarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!