Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:26

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

2024 Ocak ayı itibarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına destek ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN "BU ADIMLARI ATACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI || Bakan Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik müjdesi! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düştü mü?

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Sabah yazarı Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

SON DAKİKA