Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Yüz binlerce esnafa erken emeklilik yolu açılıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürüleceğinin müjdesini verdi. Bu noktada ise Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu soruları yanıt aramaya başladı. Söz konusu düzenlemeden kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi 1 milyon esnafın yararlanacağı belirtildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, esnaflar erken emekli olabilecek mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…