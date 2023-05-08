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Haberler Fotohaber Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:39

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Yüz binlerce esnafa erken emeklilik yolu açılıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürüleceğinin müjdesini verdi. Bu noktada ise Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu soruları yanıt aramaya başladı. Söz konusu düzenlemeden kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi 1 milyon esnafın yararlanacağı belirtildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, esnaflar erken emekli olabilecek mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, esnaflar erken emekli olabilecek mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi küçük esnafa erken emeklilik müjdesi geldi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SSK'lılarla eşitlenerek 7.200'e düşürülüyor. 1 milyon esnafın yararlanacağı düzenleme ile ilgili olarak Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika haberleri…

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR! 2023 BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

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Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

SSK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne kadar oldu?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

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