Giriş Tarihi: 12.07.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 21:54

Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sarsıldı. Balıkesir ili Susurluk merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ege civarında hissedilen sarsıntı, yerin 6.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 12 Temmuz az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 12 Temmuz 2023 Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...