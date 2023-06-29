Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
14:47
BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?
Bankaların faiz oranları, temmuz ayına kısa süre kala ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ya da ev kredisi çekmeyi planlayan vatandaşların gündemine geldi. Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan kredi paketleri, ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları ile ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…