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Haberler Fotohaber BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 14:47

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların faiz oranları, temmuz ayına kısa süre kala ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ya da ev kredisi çekmeyi planlayan vatandaşların gündemine geldi. Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan kredi paketleri, ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları ile ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları kredi faiz oranları ne kadar sorusu, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Faiz kararını 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından kamu bankaları faiz oranları ne oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları ile ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1,79

Taşıt kredisi: 1,65

Konut kredisi: 1,36

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BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç: 1,99

Taşıt: 1,89

Konut:1,2

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1,61

İhtiyaç kredisi: %1,89

Konut Kredisi: %1,29

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: %2,25

Taşıt kredisi: %2,99

Ev kredisi: %2,85

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