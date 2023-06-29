BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI 2023: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları kredi faiz oranları ne kadar sorusu, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Faiz kararını 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından kamu bankaları faiz oranları ne oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. İşte, bankaların güncel faiz oranları ile ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…