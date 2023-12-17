Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
01:32
BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: "32 saatlik yağış sonrası" İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?
Baraj doluluk oranının yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı yaşanan sağanak yağışın ardından ne kadar arttı merak konusu oldu. 32 saattir süren sağanak yağış sonrasında baraşların doluluk oranı yüzde kaçtan, kaça çıktı sorusu yanıt arıyor. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı? İşte, 17 Aralık 2023 Pazar baraj doluluk oranı...