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Haberler Fotohaber BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: "32 saatlik yağış sonrası" İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 01:32

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: "32 saatlik yağış sonrası" İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Baraj doluluk oranının yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı yaşanan sağanak yağışın ardından ne kadar arttı merak konusu oldu. 32 saattir süren sağanak yağış sonrasında baraşların doluluk oranı yüzde kaçtan, kaça çıktı sorusu yanıt arıyor. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı? İşte, 17 Aralık 2023 Pazar baraj doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: 32 saatlik yağış sonrası İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Güncel baraj doluluk oranında son zamanlarda artan sağanak yağışlarla olumlu etkiler görülmeye devam ederken. Özellikle 16 Aralık sabah saatlerinden itibaren başlayan ve 17 Aralık saatlerine kadar durmaksızın devam eden yağışlar sonrası ne kadar oldu merak edildi. İşte, 17 Aralık 2023 güncel baraj doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: 32 saatlik yağış sonrası İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından paylaşılan verilerin ardından İstanbul'da su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti.

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BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: 32 saatlik yağış sonrası İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Fakat son 35 gündür meydana gelen yoğun yağışların ardından barajlardaki toplam su seviyesi 17 Aralık Pazar günü yüzde 41.71 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: 32 saatlik yağış sonrası İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 65,83

Darlık Barajı 58,44

Elmalı Barajı 82,23

Terkos Barajı 27,26

Alibey Barajı 51,73

Büyükçekmece Barajı 26,9

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: 32 saatlik yağış sonrası İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Sazlıdere Barajı 23,43

Istrancalar 48,46

Kazandere Barajı 18,2

Pabuçdere Barajı 13,26

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