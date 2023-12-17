BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK PAZAR: "32 saatlik yağış sonrası" İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

Güncel baraj doluluk oranında son zamanlarda artan sağanak yağışlarla olumlu etkiler görülmeye devam ederken. Özellikle 16 Aralık sabah saatlerinden itibaren başlayan ve 17 Aralık saatlerine kadar durmaksızın devam eden yağışlar sonrası ne kadar oldu merak edildi. İşte, 17 Aralık 2023 güncel baraj doluluk oranı...