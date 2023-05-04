Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:25

Baraj doluluk oranları: İSKİ 4 Mayıs 2023 İstanbul barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

Baraj doluluk oranları son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz için oldukça kurak geçen kış mevsimi barajlarda da su sorununu beraberinde getirdi. İSKİ resmi sitesi üzerinden verileri her gün güncelliyor. Öte yandan 4 Mayıs tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir." İfadeleri de yer almıştı. Peki, İstanbul barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranları…