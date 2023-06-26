Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

Kurban Bayramı bayram namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde paylaşılan bayram namaz vakitleri araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araştırmalar sürüyor. İslam alemi kendi il ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Bayram hutbesi de Müslümanlar ile paylaşıldı. İşte, 28 Haziran 2023 bayram namazı saatleri…