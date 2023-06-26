Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:29

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

Kurban Bayramı bayram namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde paylaşılan bayram namaz vakitleri araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araştırmalar sürüyor. İslam alemi kendi il ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Bayram hutbesi de Müslümanlar ile paylaşıldı. İşte, 28 Haziran 2023 bayram namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

Bayram namazı saatleri il il araştırılıyor. Diyanet tarafından yayımlanan saatler zaman zaman ilçelere göre de farklılık gösteriyor. Kurban Bayramı'nın ibadetleri bayram namazı ile birlikte başlayacak. Namazı kaçırmamak adına ezan saatini kontrol eden İslam alemi camilerde saf tutmaya hazırlanıyor. İstanbul bayram namazı saati en çok araştırılanlar arasında yerini alırken tüm illerde araştırmalar hız kazandı. Peki, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek. Sabah saatlerinde kılınacak namaz için camilerin yolu tutulacak.

İşte, il il bayram namaz vakitleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da bayram namazı saati merak konusu oldu.

İstanbul bayram namazı saati: 06.10

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 05:57'de kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir için bayram namazı saati de belli oldu. İzmir'de bayram namazı saati 06:24 olarak belirlendi.

İşte, diğer illerin bayram namazı saatleri:

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayram namazı saati ve il il ezan saatleri

BAYRAM HUTBESİ 28 HAZİRAN 2023

KURBAN BAYRAMI: KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "De ki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."[2]

SON DAKİKA