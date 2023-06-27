Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:32

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesi A101 marketlerden alışveriş yapmak isteyenler "Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 9 günlük resmi tatil sürecinde vatandaşlar özellikle zincir marketlerle ilgili bu tip araştırmalarını yapıyor. Marketler çoğu zaman bayramlarda farklı çalışma saatleriyle mesai yapıyor. Peki, Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri ve detaylar.