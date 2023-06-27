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Haberler Fotohaber Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:32

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesi A101 marketlerden alışveriş yapmak isteyenler "Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 9 günlük resmi tatil sürecinde vatandaşlar özellikle zincir marketlerle ilgili bu tip araştırmalarını yapıyor. Marketler çoğu zaman bayramlarda farklı çalışma saatleriyle mesai yapıyor. Peki, Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri ve detaylar.

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram’ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketlerin çalışma durumu merak konusu haline geliyor. BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin bayramlar gibi resmi tatillerde çalışma günü değişebiliyor. Hal böyleyken ise "Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bayramda A101 çalışma saatleri

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram’ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

BAYRAMIN 1. GÜNÜ BİM A101 ŞOK MİGROS MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bölgesel ya da şubeye göre bir farklılık gösterebilir. Mağaza genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Ancak konuya dair kurumların resmi bir açıklaması yok.

Çalışma saatleri ise şöyle;

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Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram’ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram’ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bayramda a101 açık mı? Kurban Bayram’ın 1. 2. 3. ve 4. günü a101 marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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