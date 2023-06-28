Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:16

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sebeplerle bankalarda işleri olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda bankaların hizmet verip vermediğini sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verildiği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Havale ve EFT saatleri para göndermek ya da çekmek isteyen vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı'nda özel ve kamu bankalarının çalışma durumu…

