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Haberler Fotohaber BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:16

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sebeplerle bankalarda işleri olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda bankaların hizmet verip vermediğini sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verildiği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Havale ve EFT saatleri para göndermek ya da çekmek isteyen vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı'nda özel ve kamu bankalarının çalışma durumu…

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Dayanışma ve paylaşmanın öneminin anlaşıldığı yılın ikinci ve son dini bayramı geldi. Bugün bayramlaşmaların ardından kurbanlıklar kesilmeye devam ediliyor. Resmi tatil günlerinde bankaların çalışma durumu sorgulanırken bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verilmişti. Mobil bankacılıkla işlem yapamayacak olan vatandaşlar banka şubelerinin bayram mesai programını merak ediyor. Peki, bayramda (28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz) bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı'nda özel ve kamu bankalarının çalışma durumu…

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

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BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

FAST İLE 7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERİ YAPABİLİRSİNİZ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabiliyor. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Bu sebeple bayramda mobil bankacılığınız üzerinden FAST ile saniyeler içerisinde para transferi yapabilirsiniz.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda kamu ve özel bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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