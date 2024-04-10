Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı sorusu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram için 9 günlük idari izin verildi. Bu noktada medikal ve tıbbi ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Ramazan Bayramı eczane çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor, nöbetçi eczane var mı? İşte, Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…