Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:54
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eczanelerde işleri olan kişiler bayramda eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple ilaç ihtiyacı olan kişiler ''Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bayramda eczane çalışma saatleri sorgulanırken il ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı...