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Haberler Fotohaber Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 10:54

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eczanelerde işleri olan kişiler bayramda eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple ilaç ihtiyacı olan kişiler ''Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bayramda eczane çalışma saatleri sorgulanırken il ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı...

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı sorusu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram için 9 günlük idari izin verildi. Bu noktada medikal ve tıbbi ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Ramazan Bayramı eczane çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor, nöbetçi eczane var mı? İşte, Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince poliklinikler hizmet vermese de acil servisler açık olacak.

Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?
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