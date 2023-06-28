BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
10:35
Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eczanelerde işleri olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda eczanelerin hizmet verip vermediğini sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verildiği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Kurban Bayramı'nda (28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz) eczaneler açık mı, kaça kadar açık sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk üç gününün hafta içine denk gelmesi sebebiyle pek çok sağlık ve kamu kuruluşlarının mesai durumları merak ediliyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı…