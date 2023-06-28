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Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:35

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eczanelerde işleri olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda eczanelerin hizmet verip vermediğini sorguluyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verildiği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Kurban Bayramı'nda (28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz) eczaneler açık mı, kaça kadar açık sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk üç gününün hafta içine denk gelmesi sebebiyle pek çok sağlık ve kamu kuruluşlarının mesai durumları merak ediliyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı…

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Dayanışma ve paylaşmanın öneminin anlaşıldığı yılın ikinci ve son dini bayramı geldi. Bugün bayramlaşmaların ardından kurbanlıklar kesilmeye devam ediliyor. Resmi tatil günlerinde eczanelerin çalışma durumu sorgulanırken bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verilmişti. Acil durumlar için nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile medikal ve tıbbi ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Bayramda eczaneler açık mı, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" yanıt arıyor. 2023 Kurban Bayramı eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. İşte, "Bayramda eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?" sorusunun yanıtı…

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI, KAÇA KADAR AÇIK, TATİL Mİ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şu şekilde;

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BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre eczaneler, 27 Haziran 2023 Salı günü saat 13.00'ten itibaren ve 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak ve 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla hizmet vermeye devam edecek.

Nöbetçi eczaneler ise bayram boyunca mesailerine devam edecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI? Kurban Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte, evime yakın nöbetçi eczane sorgulama ekranı

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ SORGULAMA

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

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