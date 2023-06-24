Giriş Tarihi: 24.06.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
17:00
Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?
ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dokuz günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar hava durumu raporunu sorguluyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından yapılan hava durumu raporuna gözler çevrilmiş durumda. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, il il Kurban Bayramı hava durumu raporu ile yağış olan iller listesi…