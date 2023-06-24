Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?

Bayramın ilk günlerinden ziyade 3 ve 4'üncü günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış bekliyorum. Bunlar yine konveksiyonel karakterde olacak öğleden sonra yağışları şeklinde. Kuvvetli sağanak yağışlar yine kendisini gösterecek.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber artık hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Ama bu yükseklik geçen seneki temmuz ayına nazaran biraz daha yavaş seyirlerde ilerleyecek.