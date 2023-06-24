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Haberler Fotohaber Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 17:00

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dokuz günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar hava durumu raporunu sorguluyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından yapılan hava durumu raporuna gözler çevrilmiş durumda. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, il il Kurban Bayramı hava durumu raporu ile yağış olan iller listesi…

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Dokuz gün olduğu açıklanan bayram tatili öncesi vatandaşlar tatil hazırlıkları yapmaya başladı. Memleketlerine gidecek olan ya da yaz tatili planları yapan milyonlarca vatandaş planlamalarını hava durumu raporunu dikkate alarak yapmaya çalışıyor. Bayramda hava nasıl olacak sorusu yanıt arıyor. MGM Kurban Bayramı hava tahminlerini paylaştı. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, nereler güneşli, nereler yağmurlu olacak? İşte, il il hava durumu tahmin raporları…

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.

Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

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Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

BAYRAMDA HAVA NASIL GEÇECEK?
Bayramda hava sıcak geçmeyecek ama içinde bulunduğumuz günlere nazaran hava sıcaklığı yükselecek. Bayram süresinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?
Bayramın ilk günlerinden ziyade 3 ve 4'üncü günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış bekliyorum. Bunlar yine konveksiyonel karakterde olacak öğleden sonra yağışları şeklinde. Kuvvetli sağanak yağışlar yine kendisini gösterecek.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK
Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber artık hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Ama bu yükseklik geçen seneki temmuz ayına nazaran biraz daha yavaş seyirlerde ilerleyecek.

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban BAYRAMI HAVA DURUMU RAPORU 2023|| | MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller hangileri?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen bayramın ilk günü bazı bölgelerde yağış beklediğini belirterek "Bayramın birinci günü. Bayramın birinci günü yağış var. Yani haftaya çarşamba günü.

Hafta sonu sıcaklar başlıyor. Bu sıcaklar yaz sıcaklarında yakın sıcaklar Güneydoğu Anadolu'da 35 dereceyi geçecek. Antalya, Adana'da 35 derecelere yaklaşacak. İstanbul'da bile 30 dereceye yaklaşacak, belki de geçecek sıcaklıklar var.

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