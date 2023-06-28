Giriş Tarihi: 28.06.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 07:55

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı dolasıyla market çalışma saatleri gündeme geliyor. Bayram alışverişini yapacak olan vatandaşlar kendilerine en yakın ŞOK, BİM, A101 marketin çalışma durumunu merak ederken bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 çalışma saatleri bayram dolasıyla değişiklik gösteriyor. Peki Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı