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Haberler Fotohaber Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 07:55

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı dolasıyla market çalışma saatleri gündeme geliyor. Bayram alışverişini yapacak olan vatandaşlar kendilerine en yakın ŞOK, BİM, A101 marketin çalışma durumunu merak ederken bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 çalışma saatleri bayram dolasıyla değişiklik gösteriyor. Peki Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Bayramda market çalışma saatleri gündemde en çok aranan haberler arasında yer aldı. 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz tarihler arasında ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyenler, bayramda marketlerin çalışma saatleri için araştırmalarına başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu 1. Gün için yanıt arıyor. 28 Haziran 2023 Bugün Migros, A101, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İşte 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz 2023 ŞOK, BİM, A101 market çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Genellikle birçok market bayramın ilk günü kapalı oluyor. BİM, A101 adlı marketler Kurban Bayramının birinci ve ikinci günleri genellikle hizmet vermiyor.

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Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BİM A101 ŞOK MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM'in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla açıklama geldiği durumda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

A101'in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre " Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

Bayramda marketler açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz ŞOK, BİM, A101 marketler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

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