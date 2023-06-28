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Haberler Fotohaber BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2023 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 16:11

BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2023 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda müzeler ve saraylar açık mı sorusu bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nda İstanbul'un sarayları ve müzeleri ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2023…

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı2nı metropolde geçirecek olan vatandaşlar kültür ve sanat aktivitesi yaparak günlerini dolu dolu geçirmek için kolları sıvadı. Bu sebeple bayramda İstanbul'da açık olan müze ve saraylar listesi 2023 sorgulanıyor. Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı çalışma saatleri dini bayramlar araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Kurban Bayramı 1-2-3-4.günleri açık olan müzeler…

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI?
Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır. Ayrıca bayramda müze ve sarayların ücretsiz olup olmadığı ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.

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BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

DOLMABAHÇE SARAYI
Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

TOPKAPI SARAYI
Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI? || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

BEYLERBEYİ SARAYI
Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

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