BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2023 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK MI?

Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır. Ayrıca bayramda müze ve sarayların ücretsiz olup olmadığı ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.