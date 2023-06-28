BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER VE SARAYLAR LİSTESİ 2023 || Kurban Bayramı’nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 28.06.2023 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
16:11
Bayramda müzeler ve saraylar açık mı sorusu bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nda İstanbul'un sarayları ve müzeleri ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2023…