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Haberler Fotohaber Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:28

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

Bayramda ŞOK açık mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram günleri süresince ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Araştırılanlar arasında ŞOK da yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili marketin resmi açıklamalarına dönüldü. Peki, bayramda ŞOK açık mı, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

Bayramda ŞOK kapalı mı, kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde araştırmalar sürüyor. Marketlerin çalışma saatleri tek tek araştırılıyor. Arefe gününden eksikler tamamlanıyor. Bayramda ŞOK açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili araştırmalar bayramda da devam ediyor. Peki, 2023 Kurban Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? İşte, cevaplar…

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda marketlerin çalışma saatleri mağazanın bölgesi göre farklılık gösterebiliyor. Genelde dini bayramların ilk günü marketler kapalı oluyor.

Çalışma saatleri ise şöyle;

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Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal mesaiye bakıldığında ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

BAYRAMDA ŞOK AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor. ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?
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