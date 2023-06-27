Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:28

Bayramda ŞOK açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor açılıyor?

Bayramda ŞOK açık mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram günleri süresince ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Araştırılanlar arasında ŞOK da yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili marketin resmi açıklamalarına dönüldü. Peki, bayramda ŞOK açık mı, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?